Beşiktaş'tan Yusuf Yazıcı açıklaması!

Beşiktaş, Yusuf Yazıcı için çıkan transfer haberlerini yalanladı.

Beşiktaş'ın açıklaması şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Yusuf Yazıcı'nın transferi için girişimde bulunduğumuz iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır.

Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

NE OLMUŞTU?

61Saat'te yer alan habere göre, Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda Beşiktaş Yönetimi, Olympiakos'a bonservis ve performansa dayalı bonusları içeren resmi bir teklif sundu.

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Yusuf Yazıcı, Olympiakos'da bu sezon 2 maçta süre buldu ve 1 kez gol sevinci yaşadı.

Güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösterilen 28 yaşındaki milli futbolcunun, Olympiakos ile sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.