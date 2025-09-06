Beşiktaş, transferde eksi bakiyede!

Transfere oldukça hızlı başlayan Beşiktaş, yaz aylarında kadroda büyük bir değişime gitti.

21 oyuncu gönderilirken bu ayrılıklar çoğunlukla sözleşme fesihleri, bedelsiz transferler ve kiralamalarla gerçekleşti. Bu nedenle kasaya yalnızca 34 milyon euro civarında bir gelir girdi.

Gedson Fernandes'i 20 milyon euroya Benfica'ya gönderen Beşiktaş, aynı kulüpten Orkun Kökçü'yü 25 milyon euro bonservisle kadrosuna kattı. 8 yeni transfer için toplamda 72 milyon euro harcayan siyah-beyazlılar, sezonu 33 milyon euro eksiyle kapattı.

Beşiktaş camiasında bu tablo, "çok giden, az kazanç; çok gelen, yüksek harcama" yorumlarını beraberinde getirdi. Yönetim, yapılan yatırımların yeni transferlerin performansıyla karşılık bulmasını umuyor.