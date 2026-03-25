Beşiktaş'tan yerli harekatı!

Beşiktaş'tan yerli harekatı!

25.03.2026 09:41:00
Cumhuriyet Spor
Beşiktaş'tan yerli harekatı!

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde milli futbolcular Altay Bayındır ve Salih Özcan'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde ilk iki hamlesini Altay Bayındır ve Salih Özcan ile yapmayı amaçladığı iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Manchester United ile yollarını ayırması beklenen kaleci Altay Bayındır ile Borussia Dortmund'la sözleşmesi bitecek milli orta saha Salih Özcan, Beşiktaş'ın ilk transfer hedeflerinden olacak. Sergen Yalçın da kadrodaki eksiklere uygun olarak iki yıldız isme onay veriyor.

ALTAY BAYINDIR TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Yeni sezonda kaleci mevkiine mutlaka takviye yapacak olan Beşiktaş'ta Altay Bayındır ön plana çıkıyor. Hem kadrodaki yerli sayısını artırmak hem de kaleci rotasyonunu güçlendirmek için 27 yaşındaki file bekçisi listede ilk sırada geliyor. Manchester United'la sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek Altay'ın Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Beşiktaş'ın da Altay'ı bonservissiz transfer etmek istediği, Manchester United ile görüşmelerin başlayacağı kaydedildi.

Orta sahaya takviye konusunda Salih Özcan'ın ismi ilk sırada geliyor. Borussia Dortmund'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Özcan, Alman kulübüyle yola devam etmeyecek. Beşiktaş'ın bu sezonun başında da istediği 28 yaşındaki orta saha ile görüşmeler başlayacak. Deneyimli yıldızın siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Salih Özcan'ın bonservissiz olarak yaz döneminde kadroya katılması amaçlanıyor. Görüşmelere kısa sürede hız verilecek.

Borussia Dortmund'da bu sezon istediği süreleri alamayan Salih Özcan, sadece 8 karşılaşmada sahaya çıktı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Salih, 32 dakika oynadı. 2022'de Dortmund'a gelen 28 yaşındaki orta saha, 2024-25 sezonunda Wolfsburg'a kiralanmıştı.

Altay Bayındır, bu sezon Manchester United'da Premier Lig'de 6 maça çıktı. 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'den ayrılarak Manchester United'a transfer olan Altay, 2.5 sezonda İngiltere Premier Lig ekibiyle toplamda 17 maça çıktı.

Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısının tarihi belli oldu!
Beşiktaş'ın divan kurulu toplantısının tarihi belli oldu! Beşiktaş Kulübü, 2026 yılı 1. olağan divan kurulu toplantısının tarihini duyurdu.
Türkiye Kupası'nda tur atlaması durumunda... TFF, Beşiktaş'ın olası maçının tarihini değiştirdi!
Türkiye Kupası'nda tur atlaması durumunda... TFF, Beşiktaş'ın olası maçının tarihini değiştirdi! UEFA Avrupa Ligi finali bu sezon Beşiktaş Park'ta oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde Avrupa Ligi finali nedeniyle kupadaki maçını daha erken bir tarihte oynayacağını açıkladı.
Sezon başında 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı... Beşiktaş'ta yeni transfer takımdan ayrılıyor!
Sezon başında 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı... Beşiktaş'ta yeni transfer takımdan ayrılıyor! Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın sezon başında büyük umutlarla transfer edilen Taylan Bulut'u gözden çıkardığı ve siyah beyazlı yönetimin de ayrılığa izin verdiği iddia edildi.