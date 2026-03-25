Beşiktaş'tan yerli harekatı!

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin yaz transfer döneminde ilk iki hamlesini Altay Bayındır ve Salih Özcan ile yapmayı amaçladığı iddia edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, Manchester United ile yollarını ayırması beklenen kaleci Altay Bayındır ile Borussia Dortmund'la sözleşmesi bitecek milli orta saha Salih Özcan, Beşiktaş'ın ilk transfer hedeflerinden olacak. Sergen Yalçın da kadrodaki eksiklere uygun olarak iki yıldız isme onay veriyor.

ALTAY BAYINDIR TRANSFERE SICAK BAKIYOR

Yeni sezonda kaleci mevkiine mutlaka takviye yapacak olan Beşiktaş'ta Altay Bayındır ön plana çıkıyor. Hem kadrodaki yerli sayısını artırmak hem de kaleci rotasyonunu güçlendirmek için 27 yaşındaki file bekçisi listede ilk sırada geliyor. Manchester United'la sözleşmesi Haziran 2027'de bitecek Altay'ın Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi. Beşiktaş'ın da Altay'ı bonservissiz transfer etmek istediği, Manchester United ile görüşmelerin başlayacağı kaydedildi.

Orta sahaya takviye konusunda Salih Özcan'ın ismi ilk sırada geliyor. Borussia Dortmund'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Salih Özcan, Alman kulübüyle yola devam etmeyecek. Beşiktaş'ın bu sezonun başında da istediği 28 yaşındaki orta saha ile görüşmeler başlayacak. Deneyimli yıldızın siyah-beyazlı takıma gelmeye sıcak baktığı bildirildi. Salih Özcan'ın bonservissiz olarak yaz döneminde kadroya katılması amaçlanıyor. Görüşmelere kısa sürede hız verilecek.

Borussia Dortmund'da bu sezon istediği süreleri alamayan Salih Özcan, sadece 8 karşılaşmada sahaya çıktı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Salih, 32 dakika oynadı. 2022'de Dortmund'a gelen 28 yaşındaki orta saha, 2024-25 sezonunda Wolfsburg'a kiralanmıştı.

Altay Bayındır, bu sezon Manchester United'da Premier Lig'de 6 maça çıktı. 2023-2024 sezonunda Fenerbahçe'den ayrılarak Manchester United'a transfer olan Altay, 2.5 sezonda İngiltere Premier Lig ekibiyle toplamda 17 maça çıktı.