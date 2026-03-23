Sezon başında 5 yıllık sözleşme imzalanmıştı... Beşiktaş'ta yeni transfer takımdan ayrılıyor!

Yeni sezonun kadro planlamalarına başlayan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, büyük beklentilerle transfer edilen futbolcuyla yolların ayrılmasını istedi.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Beşiktaş sezon başında Schalke'den 6 milyon Euro karşılığında renklerine bağladığı ve 5 yıllık sözleşme imzaladığı Taylan Bulut ile yollarını ayırıyor.

Sergen Yalçın, siyah-beyazlılarda beklenen seviyeye bir türlü gelemeyen 20 yaşındaki sağ bekin biletini kesti.

Beşiktaş yönetimi de Sergen Yalçın'ın gönderilmesini istediği Taylan Bulut'un gidişine izin verdi.

TAYLAN BULUT'UN SEZON KARNESİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 9 maça çıkıp sadece 536 dakika sahada kalan genç futbolcu, 1 asist yapabildi.