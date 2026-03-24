Türkiye Kupası'nda tur atlaması durumunda... TFF, Beşiktaş'ın olası maçının tarihini değiştirdi!

24.03.2026 16:46:00
Cumhuriyet Spor
UEFA Avrupa Ligi finali bu sezon Beşiktaş Park'ta oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde Avrupa Ligi finali nedeniyle kupadaki maçını daha erken bir tarihte oynayacağını açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun internet sitesi üzerinden Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final programıyla ilgili bir açıklama paylaşıldı. Federasyondan yapılan açıklamada Beşiktaş'ın yarı finale yükselmesi halinde kupada oynayacağı maçın Avrupa Ligi finali nedeniyle erkene alındığı belirtildi.

TFF'DEN AÇIKLAMA

TFF'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“UEFA Avrupa Ligi Finali'ne bu sezon 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü Beşiktaş Park Stadyumu ev sahipliği yapacaktır. Final müsabakası sebebiyle Beşiktaş Park Stadyumu'nun 10 Mayıs'tan sonra UEFA'ya teslim edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple, Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmesi halinde, 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinde oynayacağı yarı final müsabakası 5, 6 veya 7 Mayıs tarihlerinden birine alınacaktır.”

Açıklamada ayrıca, “Diğer yarı final müsabakası ise daha önce ilan edildiği gibi 12, 13 veya 14 Mayıs tarihlerinden birinde oynanacaktır. Nihai programlar çeyrek final müsabakalarından sonra ilan edilecektir” denildi.

Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde alınacaklar sonuçlara göre yarı finalde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025/26 sezonunun finaline Beşiktaş Park ev sahipliği yapacak. İstanbul'daki final, 20 Mayıs'ta oynanacak.

