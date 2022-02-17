Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'dan dernekleşme açıklaması

17 Şubat 2022 Perşembe, 12:24

Süper Lig'in 25. haftasında oynanan ve 1-1'lik beraberlik ile sonuçlanan Adana Demirspor-Beşiktaş mücadelesi sonrası, iki takımın taraftarları arasında tartışmalar meydana gelmişti.

Taraftarların sosyal medya üzerindeki tartışmaları devam ederken Beşiktaş taraftar grubu Çarşı, bir açıklama yayımladı.

Yapılan açıklamaya göre, Çarşı taraftar grubu, dernekleşme kararı aldı.

Çarşı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"TFF kurullarının uyguladığı yanlı kararların karşısında hiçbir şey yapamadığı için suçluluk ve huzursuzluk duygusuna dönüşen bu edilgen tutum, bize ‘dernekleşme’ kararı almak dışında sahici bir seçenek bırakmamıştır.

Tribünleri doldurmak, kalbimizle girdiğimiz yerden ayaklarımızla çıkmak, bütün benliğimizi sarsan bestelerimizi haykırmak yetmiyor. Demokratik çerçevede, Beşiktaş’ımızın hakkını, hukukunu gerek ulusal gerekse beynelmilel her alanda koruyacağız.

Dalga dalga seslerle büyüyen tribünler, sönmez nefesle, baş edilmez yetenekle giyilen formalar; taktisyen kurullarıyla sergilenen futbol ve büyük resmi idarecilikle tamamlanacak yönetimle bütünleşmek adında Beşiktaş için dernekleşiyoruz."