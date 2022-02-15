Beşiktaş Süper Lig sıralamasında düşüşe geçti
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 25'inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, kan kaybetmeye devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, son 3 lig maçında galibiyet alamazken, kupa maçı da dahil edildiğinde, berabere kalmaktan kurtulamadı ve dört resmi maçın 90 dakikasını eşitlikle sonuçlandırdı. Gol yollarında sıkıntı yaşayan ve rakip fileleri havalandırmakta oldukça zorlanan Önder Karaveli'nin öğrencileri, karşılaşmalarda ya bir gol atarak ya da gol kaydedemeyerek mücadeleleri sonuçlandırdı.
Süper Lig'de Antalyaspor ve Türkiye Kupası'nda Göztepe ile 90 dakikada 0-0 berabere kalan siyah beyazlılar, galip geldiği Gaziantep FK ve Karagümrük karşılaşmalarında sadece 1 gol kaydedince, son 6 mücadelenin 4'ünü tek gol, 2'sini de gol atmadan tamamlamış oldu.
Gol sorununa bir türlü çözüm bulamayan teknik direktör Önder Karaveli'nin ise eleştirilerin hedefindeki üç ismin başında geldiği ifade edildi. Göreve başladıktan sonra Beşiktaş'ın kaybetme alışkanlığına son veren ve Süper Kupa'yı da kazanan Karaveli'nin, Antalyaspor ve Adana Demirspor maçlarında kaybedilen 4 puanın baş sorumlusu olarak görüldüğü belirtildi.
DEPLASMANDA ZORLUKLAR YAŞADI
Beşiktaş'ın, deplasmanda maç kazanamaması sebebiyle her hafta sıralamada bir basamak gerilediği kaydedildi. İstanbul dışındaki son deplasman galibiyetini 5'inci haftada Antalyaspor'a karşı 3-2'lik skorla kazanan siyah-beyazlıların, bu sezon 13 deplasman maçından sadece 2 galibiyet çıkardığı, 5 mağlubiyet ve 6 beraberlik alarak son 50 yılın en düşük istatistiğini yakaladığı öğrenildi.
Siyah beyazlıların kazanmakta zorlandığı bu süreçte, her hafta Süper Lig sıralamasında bir basamak kaybettiği aktarıldı. 22'nci haftada 5'inci basamağa kadar yükselen Beşiktaş, 23'üncü haftada 6'ncı, 24'üncü haftada ise 7'nci sırada yer aldı. Siyah-beyazlılar, 25'inci haftanın sonunda ise kendine 8'inci sırada yer buldu.
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