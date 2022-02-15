Murat Sancak'tan Beşiktaş çıkışı
Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak, katıldığı televizyon programında Beşiktaş'ın gelecek sezon takımın başına getireceği ismi açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında kendi sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Adana Demirspor'da başkan Murat Sancak önemli açıklamalarda bulundu.
Beyaz TV'de yayımlanan televizyon programına konuşan Başkan Murat Sancak, "Şenol Güneş kesin Beşiktaş'a gidiyor. Neden gittiğini de söyleyeyim. Miguel diye bir kondisyonerimiz vardı. Beşiktaş'ta göreve başladı. Şenol hocanın yardımcısıydı. Şenol hoca Beşiktaş'ta. Hayırlı olsun şimdiden" ifadelerini kullandı.
MIGUEL PEIRO MONTANANA KİMDİR?
Şenol Güneş'in Beşiktaş'ta teknik direktörlük yaptığı dönemde atletik performans ekibinin başında yer alan Miguel Peiro Montanana, Önder Karaveli'nin ekibine katılmıştı. Kariyerinde daha önce Valencia'da Hector Cuper ve Atletico Madrid'de Simeone ile görev yapan Montanana Güneş ile birlikte Bursaspor ve Beşiktaş'ta çalışmıştı. İspanyol kondisyoner son olarak Samet Aybaba döneminde Adana Demirspor'da görev almıştı.
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