Beşiktaş taraftarı Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi

Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş'ın Trabzonspor'u konuk ettiği maçta siyah-beyazlı taraftarlar, Trabzonspor teknik direktörü Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Kasım 2021 Cumartesi, 18:58
Beşiktaş taraftarı Abdullah Avcı'ya tepki gösterdi
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Süper Lig'in 12. haftasında Beşiktaş, sahasında lider Trabzonspor'u konuk ediyor.

Beşiktaş taraftarları karşılaşma öncesinde eski teknik direktörleri Abdullah Avcı’ya tepki gösterdi. 

Beşiktaş ile yollarını ayırdıktan sonra tazminatı konusunda davalık olan Abdullah Avcı’ya tepki gösterildi. Stadyumda yer alan Beşiktaş taraftarları maç öncesinde eski teknik direktörleri aleyhinde uzun süre tezahüratlarda bulundu.


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