Beşiktaş taraftarından Ahmet Nur Çebi'ye tepki: 'Trabzon'a başkan olsana'
Beşiktaş taraftarı, Lugano maçı öncesinde Ahmet Nur Çebi ve yönetimine tepki gösterdi.
Beşiktaş tribünleri, Lugano maçı öncesinde de Ahmet Nur Çebi'ye istifa çağrısında bulundu ve tepki gösterdi.
Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda maç öncesi müziksiz bölümde, "Yönetim istifa" ve "Trabzon'a başkan olsana" sloganları yükseldi.
Beşiktaşlı taraftarlar, takımların ısındığı sırada yönetim aleyhine istifa tezahüratları yaparken, stat hoparlöründen yüksek sesli müzik yayını yapıldı.
Siyah beyazlı taraftarlar, Pendikspor maçından bu yana geçen süreçte her maçta istifa çağrısını tekrar etti.
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