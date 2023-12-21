Beşiktaş taraftarından Amartey'e tepki!
Beşiktaş taraftarı, Alanyaspor'un attığı golde hata yapan Daniel Amartey'e tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor.
Siyah-beyazlı ekip, 9. dakikada Omar Colley'in attığı golle 1-0 öne geçti.
Dakikalar 38'i gösterdiğinde Alanyaspor'da Yusuf Özdemir sahneye çıktı ve durumu 1-1'e getirdi.
Taraftar, Beşiktaş'ın yediği golde hatası olan Daniel Amartey'e büyük tepki gösterdi.
29 yaşındaki oyuncu tribünler tarafından top ayağına geldiğinde ıslıklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Özgür Özel’den aldığım Şeyh Sait mektubu
- Gram altında yeni zirve!
- İYİ Parti'de 'Mansur Yavaş' istifası!
- Yılın son faiz kararı açıklandı!
- Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı
- Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı!
- AYM'den Can Atalay hakkında ikinci 'hak ihlali' kararı!
- Erdoğan’ın düştüğü pazarlık girdabı
- Şimşek'ten doları olanı üzecek haber!
- Erdoğan'dan emeklilere özel indirim