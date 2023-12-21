Beşiktaş taraftarından Amartey'e tepki!

Beşiktaş taraftarı, Alanyaspor'un attığı golde hata yapan Daniel Amartey'e tepki gösterdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.12.2023 - 20:54
Beşiktaş taraftarından Amartey'e tepki!
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Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, sahasında Alanyaspor'u ağırlıyor.

Siyah-beyazlı ekip, 9. dakikada Omar Colley'in attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakikalar 38'i gösterdiğinde Alanyaspor'da Yusuf Özdemir sahneye çıktı ve durumu 1-1'e getirdi.

Taraftar, Beşiktaş'ın yediği golde hatası olan Daniel Amartey'e büyük tepki gösterdi.

29 yaşındaki oyuncu tribünler tarafından top ayağına geldiğinde ıslıklandı.


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