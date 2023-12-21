TFF ve Beşiktaş Başkanlığı... Yıldırım Demirören'den adaylık açıklaması!

Yayınlanma: 21.12.2023 - 15:21

Güncelleme: 21.12.2023 - 15:21

Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş başkanlığı hakkında açıklamalarda bulundu.

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen yılın sporcusu ödülleri jüri toplantısında konuşan Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye Futbol Federasyonu ve Beşiktaş başkanlığı ile ilgili görüşlerini aktardı.

"BAŞKANLIĞA ADAY OLMAYACAĞIM"

Demirören, “Ne Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ne de Beşiktaş başkanlığına aday olmayacağım. Ben de ailemden herhangi birisi de böyle bir şey düşünmüyor. İşlerimiz çok yoğun. Yoğun iş tempomuz böyle bir göreve zaman ayırabilmek için imkan vermiyor” diye konuştu.

Beşiktaş Kulübü'nün 32. başkanı olarak 2004 ve 2012 yılları arasında görev alan Demirören, 2012-2019 tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yapmıştı.