Beşiktaş taraftarından Bolu için sessizlik

Beşiktaş taraftarları, Bolu'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle Athletic Bilbao maçının ilk dakikasında tezahürat yapmadı ve sessiz kaldı.

Beşiktaş taraftarından Bolu için sessizlik
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.01.2025 - 18:38

Beşiktaş taraftarları, Bolu'da yaşanan yangın faciasına kayıtsız kalmadı.

Siyah-beyazlı tribünler, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçının ilk dakikasında tezahürat yapmadı ve sessiz kaldı.

Beşiktaş taraftarlar, sessiz kaldıktan sonra ilk bir dakikanın ardından tezahürata başladı.

Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular, Athletic Bilbao maçı öncesi ısınmaya, "Başımız sağ olsun" pankartıyla çıktı.


Etiketler: #Athletic Bilbao #beşiktaş #uefa avrupa ligi #Kartalkaya
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