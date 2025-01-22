Beşiktaş taraftarından Bolu için sessizlik
Beşiktaş taraftarları, Bolu'da yaşanan yangın felaketi nedeniyle Athletic Bilbao maçının ilk dakikasında tezahürat yapmadı ve sessiz kaldı.
Beşiktaş taraftarları, Bolu'da yaşanan yangın faciasına kayıtsız kalmadı.
Siyah-beyazlı tribünler, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Athletic Bilbao maçının ilk dakikasında tezahürat yapmadı ve sessiz kaldı.
Beşiktaş taraftarlar, sessiz kaldıktan sonra ilk bir dakikanın ardından tezahürata başladı.
Öte yandan Beşiktaşlı futbolcular, Athletic Bilbao maçı öncesi ısınmaya, "Başımız sağ olsun" pankartıyla çıktı.
Etiketler: #Athletic Bilbao #beşiktaş #uefa avrupa ligi #Kartalkaya
Spor Haberleri
- Lyon'un hocası Pierre Sage: Mourinho'ya hayranım
- Eczacıbaşı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde
- Beşiktaş taraftarından Bolu için sessizlik
- Beşiktaş şov yaptı, Bilbao dağıldı!
- Trendyol 1. Lig'de 21. hafta hakemleri belli oldu
- Milan'da Kyle Walker için geri sayım!
- Galatasaray transferi resmen açıkladı!
- Bazoumana Toure kimdir?
- El Hadji Malick Diouf kimdir?
- Süper Lig'de 21. haftanın hakemleri belli oldu!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yangında annesini arayıp helallik aldığı ortaya çıktı
- Grand Kartal Otel'den ilk açıklama!
- 'Atlamaya' babasıyla konuşurken karar vermiş
- 'Sorumluluk kimde' sorusuna yanıt bulundu
- 'Yangın bahsedilen yerden çıkmadı'
- Metrobüs kazası: 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapatıldı
- Özdağ’ın beklediği senaryo
- Otel personeli, bile bile gelen faciayı anlattı
- Denetimden geçemeyince başvuruyu geri çekmişler
- Çanakkale açıklarında korkutan deprem!