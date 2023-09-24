Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri açıklandı!

Yayınlanma: 24.09.2023 - 12:27

Güncelleme: 24.09.2023 - 12:27

Trendyol Süper Lig'de 6. hafta oynanacak Beşiktaş - Kayserispor (17.00) ve Alanyaspor - Fenerbahçe (20.00) maçlarında görev yapacak VAR hakemleri açıklandı.

Beşiktaş - Kayserispor maçında VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak.

Mete Kalkavan

Kalkavan'ın yardımcılığını ise Özgür Yankaya (AVAR) üstelenecek. Karşılaşmanın orta hakemlik görevi de Ali Şansalan'da olacak.

ALANYA'DA GÖREV ERKAN ENGİN'İN

Alanyaspor - Fenerbahçe maçında ise VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak.

Erkan Engin

Engin'in ayrdımcılığını ise Hüseyin Göçek (AVAR) üstlenecek. Karşılaşmanın orta hakemlik görevi de Atilla Karaoğlan'da olacak.