Beşiktaş ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri açıklandı!
Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak Beşiktaş - Kayserispor ve Alanyaspor - Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 6. hafta oynanacak Beşiktaş - Kayserispor (17.00) ve Alanyaspor - Fenerbahçe (20.00) maçlarında görev yapacak VAR hakemleri açıklandı.
Beşiktaş - Kayserispor maçında VAR hakemi olarak Mete Kalkavan görev yapacak.
Mete Kalkavan
Kalkavan'ın yardımcılığını ise Özgür Yankaya (AVAR) üstelenecek. Karşılaşmanın orta hakemlik görevi de Ali Şansalan'da olacak.
ALANYA'DA GÖREV ERKAN ENGİN'İN
Alanyaspor - Fenerbahçe maçında ise VAR hakemi olarak Erkan Engin görev yapacak.
Erkan Engin
Engin'in ayrdımcılığını ise Hüseyin Göçek (AVAR) üstlenecek. Karşılaşmanın orta hakemlik görevi de Atilla Karaoğlan'da olacak.
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