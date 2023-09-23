Hans Vanaken'den Beşiktaş açıklaması: 'Gol iptal edilmeliydi'

Club Brugge forması giyen Hans Vanaken, Beşiktaş maçında siyah-beyazlıların golünden önce kendisine faul yapıldığını ve golün iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.09.2023 - 11:31
Hans Vanaken'den Beşiktaş açıklaması: 'Gol iptal edilmeliydi'
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Club Brugge forması giyen Hans Vanaken, Konferans Ligi'nde 1-1 berabere kaldıkları Beşiktaş maçıyla ilgili konuştu.

Vanaken, Beşiktaş'ın golünden önce kendisine faul yapıldığını ve golün iptal edilebileceğini söyledi.

Hans Vanaken, açıklamasında, "Bilinçli olduğunu söylemiyorum ama tam yüzüme darbe geldi. Kan durup dururken akmıyor, değil mi? Bence Beşiktaş'ın golü iptal edilebilirdi. Eğer iptal edilse maçı kazanırdık. Beşiktaş'ın o gol dışında tek bir şansı bile yoktu. Harika oynadık ve rahatlıkla üç ya da dört gol atabilirdik" dedi.

Beşiktaş, Club Brugge ile deplasmanda oynadığı maçtan 1-1'lik eşitlikle dönmüştü. Belçika temsilcisi 77. dakikada Vanaken ile öne geçerken, Beşiktaş'ın golünü 88. dakikada Cenk Tosun attı.


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Hans Vanaken beşiktaş club brugge

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