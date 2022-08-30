Beşiktaş taraftarından tezahürat: 'Türkiye laiktir, laik kalacak'

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftası Beşiktaş, Vodafone Park'ta Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup etti. Mücadelede siyah-beyazlı taraftarlar "Türkiye laiktir laik kalacak" tezahüratı yaptı.

cumhuriyet.com.tr
30 Ağustos 2022 Salı, 00:01
Beşiktaş taraftarından tezahürat: 'Türkiye laiktir, laik kalacak'
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Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile Vodafone Park'ta karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan siyah-beyazlılar, son dakikalarda taraftarının yaptığı tezahüratla gündem oldu.

Beşiktaş taraftarı "Türkiye laiktir, laik kalacak" şeklinde slogan attı.


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