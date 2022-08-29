Beşiktaş 3 golle 3 puana ulaştı! Beşiktaş 3-1 Demir Grup Sivasspor

cumhuriyet.com.tr
29 Ağustos 2022 Pazartesi, 20:38
<p>Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.</p>

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasının kapanış mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Demir Grup Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.

<p>Vodafone Park'taki karşılaşmada golleri Beşiktaş'ta Muleka (2) ve Wout Weghorst kaydederken, Demir Grup Sivasspor ise yeni transferi Dia Saba ile karşılık verdi.</p>

Vodafone Park'taki karşılaşmada golleri Beşiktaş'ta Muleka (2) ve Wout Weghorst kaydederken, Demir Grup Sivasspor ise yeni transferi Dia Saba ile karşılık verdi.

<p>Beşiktaş bu skorla puanını 10'a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Sivasspor ise 2 puanda kaldı.</p>

Beşiktaş bu skorla puanını 10'a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Sivasspor ise 2 puanda kaldı.

<p>Siyah-beyazlılar önümüzdeki hafta MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.</p>

Siyah-beyazlılar önümüzdeki hafta MKE Ankaragücü deplasmanına gidecek.

<p>Kırmızı-beyazlı takım ise Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.</p>

Kırmızı-beyazlı takım ise Vavacars Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

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