Beşiktaş, Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesini uzattı

Yayınlanma: 26.04.2024 - 16:35

Güncelleme: 26.04.2024 - 16:43

Bir yandan gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdüren bir yandan da iç transfere odaklanan Beşiktaş'ta, Tayyip Talha Sanuç'un sözleşmesi uzatıldı.

Beşiktaş'tan yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, 2022-23 sezonundan bu yana Futbol A Takımımızın kadrosunda bulunan profesyonel futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç'la 2026-27 sezonu sonuna kadar sözleşme uzattı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Futbol Takımları Genel Koordinatörümüz Samet Aybaba ile bir araya gelen futbolcumuz Tayyip Talha Sanuç, yeni sözleşmeyi imzaladı.

Samet Aybaba, yeni dönemde Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Tayyip Talha Sanuç'a başarılar diledi."

27 MAÇA ÇIKTI

2022 yazında Adana Demirspor'dan, Beşiktaş'a transfer olan Tayyip Talha Sanuç siyah-beyazlı ekiple 27 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 2 gollük skor katkısı sağladı.

3 OYUNCUYLA DAHA SÖZLEŞME YENİLENDİ

Beşiktaş ayrıca Serkan Emrecan Terzi, Göktuğ Baytekin ve Yakup Arda Kılıç ile yeni sözleşme imzaladı.

Konuyla ilgili Beşiktaş'tan yapılan açıklama şöyle:

"Gelişimlerini Beşiktaş Futbol Akademisi’nde tamamlayan, sahip oldukları potansiyel ve yetenekle gelecekte Kulübümüze ve Türk futboluna önemli hizmetlerde bulunacaklarına inandığımız genç futbolcularımızdan Serkan Emrecan Terzi ile Göktuğ Baytekin’in sözleşmeleri 2026-27 sezonu sonuna kadar, Yakup Arda Kılıç’ın sözleşmesi ise 2027-28 sezonu sonuna kadar uzatılmıştır."