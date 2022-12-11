Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Romain Saiss'e tebrik mesajı

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz'i eleyerek finale çıkan Fas Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Romain Saiss'i tebrik etti.

cumhuriyet.com.tr
11 Aralık 2022 Pazar, 08:58
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Romain Saiss'e tebrik mesajı
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'i eleyerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nın siyah-beyazlı oyuncusu Romain Saiss için bir kutlama mesaj yayımladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda Güneş, "Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda, Fas Milli Takımı formasıyla yarı finale yükselme başarısı gösteren Romain Saiss'i tebrik ediyorum. Ayrıca, müsabaka esnasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Saiss'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Fas, 14 Aralık Çarşamba günü Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile mücadele edecek.


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