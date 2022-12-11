Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten Romain Saiss'e tebrik mesajı
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Portekiz'i eleyerek finale çıkan Fas Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Romain Saiss'i tebrik etti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'i eleyerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nın siyah-beyazlı oyuncusu Romain Saiss için bir kutlama mesaj yayımladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda Güneş, "Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda, Fas Milli Takımı formasıyla yarı finale yükselme başarısı gösteren Romain Saiss'i tebrik ediyorum. Ayrıca, müsabaka esnasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Saiss'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.
Fas, 14 Aralık Çarşamba günü Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile mücadele edecek.
Video Haberler
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
- Fidan hemşire, sokaktaki tacizden sonra karateci oldu
- 738 yıllık mermer sanduka, Nasreddin Hoca’ya ait çıktı
- Denizli'de sis bulutu güzel görüntüler oluşturdu
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
En Çok Okunan Haberler
-
- İsmailağa cemaatinden dikkat çeken mesaj
- Altay'dan Soylu'ya sert sözler
- Suçlular Takımı filminin konusu ne, oyuncuları kim?
- Canlı yayında Erdoğan'dan aldığı teklifi açıkladı
- Muhalefet vekilleri sırtlarını döndü
- Türkiye'yi sarsan istismar skandalında yeni gelişme
- Erdoğan: Son kez destek istiyoruz
- Meclis'te protesto edildi; yuhalandı
- Özdağ'dan olay yaratacak iddia!
- FIFA'dan Lionel Messi'ye soruşturma