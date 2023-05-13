Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten şampiyonluk yarışı yorumu!

Yayınlanma: 13.05.2023 - 20:52

Güncelleme: 13.05.2023 - 20:52

Beşiktaş, depremzedeler yararına oynanan dostluk maçında deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Sabah ile 3-3 berabere kaldı. Maçın ardından Teknik Direktör Şenol Güneş, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"DEPREM BÖLGESİNE ONLARI UNUTMAYACAĞIMIZI SÖYLEMİŞ OLDUK"

Bakü’de tek millet, iki devlet anlayışını bir kez daha gördüklerini belirten Güneş, “İstiklal Marşı okunurken de gördük. Bu duygularla dolu olan futbolseverlere, insanlarımıza güzel futbol izlettirmek hepimizin görevi olmalı. Müsabaka olarak Süper Kupa veya bir başka final maçını burada oynanmasında yarar var. Şimdi böylesine lig arasında hazırlık maçında ve bu coşkuyla sahaya dolduran taraftarların o tip maçta daha heyecanlı olacağını düşünüyorum. Kaldı ki bu arada da daha önce de bugün sabah toplantıda söyledim, futbol adına da Karabağ'da, Sabah takımı da Avrupa'da iyi takım yapacağını düşünüyorum. Yarışacağını düşünüyorum. Karabağ zaten o konuda öndeydi. Son yıllarda geç kurulmasına rağmen Sabah Kulübü'nün de aynı şeyi yapacağını düşünüyor ve bekliyoruz. Bugün de onun emarelerini zaman zaman gördük ama kolay değil Avrupa'da yarışmak. O yüzden bizim burada olmamızın bir tarafında yardım var ki o yardımı da karşılıklı gördük. Ne söylesek boş. Çünkü bizden fazla heyecanla, sevgiyle katkı yapmak için hem ekonomik katkı yapmak hem de unutmamak, unutturmamak için deprem yaralarını burada güzel bir ses verdiğimizi düşünüyorum. Buradan Bakü'den Türkiye'ye, deprem bölgesine onları unutmayacağımızı bir kez daha söylemiş olduk” diye konuştu.

"RAKİPLERİN KAYIPLARINI BEKLEYECEĞİZ"

Türkiye Süper Ligi’nde sıralamada olarak Beşiktaş’ın 3. olduğunu hatırlatan Güneş, “Puan olarak gerideyiz ve maç sayısı azaldı. Ama biz yarışta sıralamaya bakmadan kendi işimizi yapacağız. Önümüzde 3 tane maç var. Onları kazanmak istiyoruz. Üçüncülükten yukarı nasıl çıkabiliriz onu düşünüyoruz. İşte önümüzde Fenerbahçe ve Galatasaray. Sıralamada zaten avantajlar kendiliğinden görülüyor. Akabinde Adana Demirspor geliyor. Bizim de haftaya Adana Demirspor'da zor bir maçımız olacaktır, ona bakacağız. Yani dediğim gibi maçlar oynanmadan sonucu belli olmadığı için biz kendi maçımızı kazanıp rakiplerin kayıplarını bekleyeceğiz” diye konuştu.