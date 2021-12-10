Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’dan veda
Siyah-beyazlı takımın altyapısında yetişen ve camianın efsaneleri arasına giren Sergen Yalçın, bu sezon alınan kötü sonuçların ardından istifa etti.
Beşiktaş’ta uzun süren kötü gidişatta son dakika gelişmesi yaşandı ve teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti. Yalçın, sabah erken saatlerde Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri’ne gitti, futbolcularla vedalaştı, arkasından istifa mektubunu yönetime sundu. Aslında bu gelişme sürpriz olmadı. Çünkü Sergen’in istifa edeceği herkesçe biliniyordu. Genç teknik adam farklı kaybedilen Giresunspor maçı sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi ile bir araya gelmiş, başkanın desteğiyle devam kararı almıştı. Fakat işler yine yolunda gitmedi. Önce Kasımpaşa beraberliği sonrasında ise Dortmund hezimeti Sergen Yalçın’ı karar vermeye zorladı ve bu karar dün itibarıyla netleşti. Sergen Hoca, geçen sezon Beşiktaş’a iki kupa birden kazandırmış ancak bu sezon kötü gidişe dur diyememişti. Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi’ne puansız veda eden Beşiktaş, Süper Lig’de ise lider Trabzonspor’un 18 puan gerisinde 9. basamakta yer alıyor.
Ekşi’ye teklif - Beşiktaş’ta yönetim, Süper Lig’de bu hafta pazar günü oynayacağı Kayserispor maçında takımın başında Mehmet Ekşi’nin olması için teklifte bulundu. Diğer adaylar ise Murat Şahin ve Önder Karaveli.
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