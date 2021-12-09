Josef de Souza, Sergen Yalçın'a 'geçirdiği en iyi yıl' için teşekkür etti
Beşiktaş'ın deneyimli Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza, yaptığı paylaşımla Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın'a "Türkiye'de geçirdiği en iyi yıl" için teşekkür etti.
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın takımın ayrılmasından sonra birçok futbolcu sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Josef de Souza da paylaşım yapan futbolcular arasına girdi.
Souza paylaşımında Türkiye'deki en iyi yılını geçirmesini sağladığı için Sergen Yalçın'a teşekkür ederken, yollarının ilerde tekrardan kesişme ihtimaline de değindi.
Josef de Souza'nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:
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