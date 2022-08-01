Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in Kayserispor planı ortaya çıktı!
Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in Süper Lig'in 1. haftasındaki Kayserispor maçında kullanacağı sistem belli oldu.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında 6 Ağustos Cumartesi günü Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların bu maçta hangi taktikle sahaya çıkacağı belli oldu.
ISMAEL, ÜÇLÜ SAVUNMADAN VAZGEÇTİ
Siyah-beyazlılara geldiği günden bu yana üçlü savunma oynatan Valerien Ismael, bu düşüncesinden Sampdoria maçıyla birlikte vazgeçti. Kamp döneminin tamamında 3-4-1-2 sistemi üzerine yoğunlaşan Fransız çalıştırıcı, İtalyan rakiplerine karşı 4-3-3 sistemini kullandı.
KAYSERİSPOR MAÇINDAKİ FORMAT NE OLACAK?
Bu formatta ilk 45 dakikada zorlanan Beşiktaş, ikinci yarıda daha istekli ve tempolu görünmüştü. Sözcü’nün haberine göre, Ismael'in Kayserispor ile oynanacak maçta da 4-3-3 sistemini kullanacak.
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