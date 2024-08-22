Beşiktaş TFF'ye bildirdi: Jackson Muleka ile yollar ayrılıyor!

Yayınlanma: 22.08.2024 - 15:37

Güncelleme: 22.08.2024 - 15:37

Beşiktaş, Jackson Muleka'nın yolları ayrılıyor.

Siyah-beyazlı kulüpten TFF'ye yapılan bildirimde Muleka'nın Suudi Arabistan'a transfer olduğu belirtildi.

LUGANO KADROSUNA ALINMAMIŞTI

Beşiktaş'ın UEFA'ya Lugano maçları için bildirdiği listede yer alan Jackson Muleka, ilk maçın kamp kadrosuna dahil edilmedi.

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Mete Vardar konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Muleka şu anda kadroda değil. Süreç devam ediyor. Muleka takımın oyuncusudur, çok da değerlidir. Şu anda hocanın kararı bu şekilde. Beşiktaş ve oyuncu için en hayırlısı neyse o şekilde süreç devam etsin" ifadelerini kullanmıştı

TFF'ye yapılan bildirim şu şekilde: