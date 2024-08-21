Beşiktaş'ın Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu: Listede 3 eksik!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında perşembe günü deplasmanda Lugano ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş, kamp kadrosunu duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.08.2024 - 17:38
Beşiktaş'ın Lugano maçı kamp kadrosu belli oldu: Listede 3 eksik!
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UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Lugano ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bu maçın kamp kadrosunu açıkladı.

Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar, kamp kadro açıklanmasından önce Jackson Muleka'nın transfer gündemi nedeniyle kadroda yer almadığını açıklamıştı.

3 İSİM YER ALMADI

Siyah-beyazlılarda Muleka dışında Vincent Aboubakar ve Bahtiyar Zaynutdinov da kamp kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın kadrosu şu şekilde:


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