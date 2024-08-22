Yolların ayrılacağı iddia ediliyordu: Beşiktaşlı Jackson Muleka'nın transferinde flaş gelişme!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 24 yaşındaki Kongolu futbolcusu Jackson Muleka'nın Suudi Arabistan kulübü Al Kholood'a transferi nedeniyle İstanbul'dan ayrıldığı iddia edildi.
Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Kholood ile anlaştığı ileri sürüldü.
Sporx'in haberine göre Muleka, transfer için bugün Riyad'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı.
TRANSFER AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI
Haberde, Suudi Arabistan temsilcisinin Muleka için Beşiktaş'a 1 milyon Euro kiralama ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ödeyeceği ifade edildi.
24 yaşındaki forvet oyuncusu, Beşiktaş forması altında 80 maça çıktı, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.
Spor Haberleri
- Fransızların özel hedefi Samet Akaydin!
- Beşiktaşlı yıldızın transferinde flaş gelişme!
- Ajax, J. Bialystok deplasmanında!
- Ukrayna'dan Rus hava üslerine İHA saldırısı
- Panathinaikos, Lens deplasmanında!
- Braga'nın konuğu Rapid Wien!
- Fenerbahçeli oyuncuya Fransız talip!
- 3. haftanın hakemleri belli oldu!
- İsviçre basınında gündem Galatasaray!
- Chelsea'nin konuğu Servette!
En Çok Okunan Haberler
-
- CHP'li isim evinde başından vuruldu
- 'Önüne konulan her metni düşünmeden okuyan bu zat...'
- AKP'li Metiner'den Erdoğan'a açık soru
- AKP siyaseti çıkmaza girdi!
- Hâkimlerin yargılayacağı hâkimler
- Antik tabletten insanlığa dair garip kehanetler çıktı
- 'Ülke elden gidiyor, elinizi taşın altına koyun'
- 'Hala Davutoğlu başbakansa haberimiz olsun'
- Galatasaray turu eve bıraktı...
- Sokak ortasında darbedilen kadın konuştu!