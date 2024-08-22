Yolların ayrılacağı iddia ediliyordu: Beşiktaşlı Jackson Muleka'nın transferinde flaş gelişme!

Yayınlanma: 22.08.2024 - 13:00

Güncelleme: 22.08.2024 - 13:00

Beşiktaş forması giyen Jackson Muleka, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Kholood ile anlaştığı ileri sürüldü.

Sporx'in haberine göre Muleka, transfer için bugün Riyad'a gitmek üzere İstanbul'dan ayrıldı.

TRANSFER AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

Haberde, Suudi Arabistan temsilcisinin Muleka için Beşiktaş'a 1 milyon Euro kiralama ve 1.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ödeyeceği ifade edildi.

24 yaşındaki forvet oyuncusu, Beşiktaş forması altında 80 maça çıktı, 15 gol attı ve 3 asist yaptı.