Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi!

Beşiktaş, Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı İzmit Belediyespor'u 95-85 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.01.2024 - 22:35
Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi!
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Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 95-85 mağlup etti ve yarı finale çıktı.

Salon: BJK Emlakjet

Hakemler: Kaan Büyükçil, İbrahim Altıntaş, Barış Burak Durmuş

Beşiktaş: Lazic 10, Evans 27, Elif Bayram 17, Nogic 14, Li 19, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Melek Uzunoğlu 2

Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 13, Ivanova 10, Calhoun 11, Ayşe Cora 21, Nared 27, Başak Altunbey 3, Ezgi Manlacı, Dilara Tongar, Ferda Yıldız

1. Periyot: 24-23

Devre: 45-40

3. Periyot: 65-53


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