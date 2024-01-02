Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi!
Beşiktaş, Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek finalinde karşılaştığı İzmit Belediyespor'u 95-85 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Beşiktaş Kadın Basketbol Takımı, ING Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final maçında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor'u 95-85 mağlup etti ve yarı finale çıktı.
Salon: BJK Emlakjet
Hakemler: Kaan Büyükçil, İbrahim Altıntaş, Barış Burak Durmuş
Beşiktaş: Lazic 10, Evans 27, Elif Bayram 17, Nogic 14, Li 19, Şuğranur Hatice Sönmez 6, Melek Uzunoğlu 2
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 13, Ivanova 10, Calhoun 11, Ayşe Cora 21, Nared 27, Başak Altunbey 3, Ezgi Manlacı, Dilara Tongar, Ferda Yıldız
1. Periyot: 24-23
Devre: 45-40
3. Periyot: 65-53
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