Beşiktaş ücreti belirledi: Semih Kılıçsoy için rekor beklenti!

Yayınlanma: 19.01.2024 - 09:46

Güncelleme: 19.01.2024 - 09:46

Beşiktaş, Avrupa’da gözde gençler arasına giren Semih Kılıçsoy'u rekor bir bedel elde etmeden bırakmak istemiyor.

Son oynadığı 4 karşılaşmada 5 gole ulaşan Semih’i uzun süredir takibe alan Tottenham, Borussia Dortmund, Aston Villa ve Napoli, iddiaya göre oyuncudaki gelişimin artması üzerine daha yakından takip etmeye başladı.

PENDİKSPOR MAÇINA GÖZLEMCİ

Futbolcuyu izlemek için Eyüpspor ile oynanan karşılaşmaya gelen ve Semih’in kısa süre almasıyla seyredemeyen gözlemcilerin ligdeki Pendikspor karşılaşmasında da tribünde olacağı ifade edildi.

Beşiktaş'ın Semih Kılıçsoy’dan iyi bir bonservis bedeli kazanma düşüncesinde olduğu ileri sürüldü. Daha önce Cenk Tosun’u 22.5 milyon Euro'ya Everton’a göndererek transfer rekoruna ulaşan siyah-beyazlı yönetimin, bu ücreti daha ileriye taşımak istediği belirtidi.

SEMİH İÇİN 25 MİLYON EURO

Milliyet'in haberine göre, Semih’in yükselen değerini gören Beşiktaş, genç futbolcuyu 25 milyon Euro'dan aşağıya göndermek istemiyor. Siyah-beyazlı yönetimdeki beklentinin bu yönde olduğu vurgulandı.