Kadro dışı bırakılmıştı: Beşiktaş, Rosier transferini açıkladı!

Yayınlanma: 18.01.2024 - 14:04

Güncelleme: 18.01.2024 - 14:41

Beşiktaş'ta ayrılık resmen açıklandı.

Siyah beyazlı ekip, 27 yaşındaki Fransız futbolcu Valentin Rosier'in Ligue 1 ekibi Nice'e satın alma opsiyonuyla birlikte kiralandığı açıklandı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Valentin Rosier'in 2023-2024 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda OGC NICE kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre OGC NICE kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır. Ayrıca oyuncunun 2023/2024 sezonu sonuna kadar ücreti OGC NICE kulübü tarafından karşılanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

Süper Lig'de ve Türkiye Kupası'nda birer kez şampiyonluk sevinci yaşadığı Beşiktaş'ta dördüncü sezonunu geçiren Rosier bu sezon 21 resmi maçta süre alırken 1 asist yapmıştı.

"ROSIER TAKIMA TAZELİK VE ENERJİ GETİRECEK"

Bu arada Nice cephesinden de Rosier'in transferiyle ilgili resmi açıklama geldi. Fransız kulübünün sportif direktörü Florent Ghisolfi, 27 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak "Valentin tam olgunluğa ulaşan bir oyuncu. Ligue 1'i biliyor ve Beşiktaş'la Avrupa Kupası tecrübesi yaşadı. Kendisi tam bir bek ve kulübün DNA'sına uyan kararlı bir oyuncu. Takıma tazelik ve enerji getirecek" ifadelerini kullandı.

"ÇOK MOTİVEYİM"

Valentin Rosier ise transferi hakkında yaptığı açıkalamada "Fransa'da, Nice gibi iddialı bir kulüpte bulunduğum için mutluyum. Yeni takımımla çalışmak için sabırsızlanıyorum. Sezonun ilk bölümünü takip ettim, birlikte yapılacak çok güzel şeyler var. Çok motiveyim ve Nice!'in hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmayı umuyorum" diye konuştu.

"PROJEMİZE MÜKEMMEL BİR ŞEKİLDE UYUYOR"

Nice Başkanı Jean-Pierre Rivere de Rosier'i takımda görmenin büyük bir zevk olduğunu belirterek, "Sportif ve insani açıdan projemize mükemmel bir şekilde uyuyor. Biz onun bu kış aramıza katılması için elimizden geleni yaptık, o da Nice'e katılmak için her şeyi yaptı. Onu hoş karşılıyoruz." dedi.