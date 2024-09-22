Beşiktaş uzatmalarda güldü: Beşiktaş 2-1 Eyüpspor

Yayınlanma: 22.09.2024 - 18:49

Güncelleme: 22.09.2024 - 22:35

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, sahasında Eyüpspor ile karşılaştı. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan maçı Beşiktaş 2-1 kazandı.

Beşiktaş, Milot Rashica'nın 20. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Eyüpspor, Emre Akbaba'nın 64. dakikada penaltıdan attığı golle eşitliği yakaladı. Beşiktaş 90+3. dakikada Ciro Immobile'nin penaltıdan attığı golle 2-1 öne geçti. Maçta başka gol çıkmadı ve Beşiktaş mücadeleyi 2-1 kazandı.

EYÜPSPOR BİR İKİ YAŞADI

Geçen hafta Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan siyah beyazlı ekip, bu galibiyetle moral buldu. Arda Turan'ın öğrencileri ise ligde ilk kez mağlup oldu.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş, puanını 13'e çıkardı ve lider Galatasaray ile arasındaki puan farkı 5 oldu. Eyüpspor ise 9 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş, Kayserispor ile oynayacak. Eyüpspor ise Gaziantep FK ile karşılaşacak.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson Fernandes, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile.

Eyüpspor: Berke, Dubois, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam.

Karşılaşmadan öneml anlar | Beşiktaş 2-1 Eyüpspor

94' Beşiktaş'ta Rafa Silva ve Immobıile yerine Onana ve Emirhan Topçu oyuna girdi.

90' GOL | Ciro Immobile penaltı vuruşu ile Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

90' Beşiktaş VAR incelemesi sonunda penaltı kazandı.

90' Karşılaşmanın sonuna 8 dakika ilave edildi.

89' Semih Kılıçsoy ceza sahası içinde yerde kaldı. Beşiktaş'lı futbolcular penaltı beklentisi içerisinde.

87' Eyüpspor'da Midtsjö yaptığı faulde sarı kart gördü

85' Gedson Fernandes hızla Eyüpspor ceza sahasına girdi. Pozisyonu eyüpspor savunması uzaklaştırdı.

83' Beşiktaş Rafa Silva ile serbest vuruş kullandı. Açtığı ortada top kaleci Berke'de kaldı.

81' Eyüpspor'da Caner Erkin ve Ahmet Kutucu yerine Tayfur Bingöl ve Ampem oyuna girdi.

78' Rafa Silva'nın ceza sahasından vurduğu şutta kaleci Berke başarılı oldu ve topu kornere çeldi.

76' Rashica, Immobile'nin koşusunu gördü ve ceza sahasına topu gönderdi. Top kaleci Berke'de kaldı.

73' Svensonn'un Ahmed Kutucu'ya müdahalesinde top taca çıktı.

72' Eyüpspor'da sakatlık geçiren Leo Dubois oyundan çıkarken, Umut Meraş yerine giren isim oldu.

71' Eyüspor'da Dubois sakatlandı ve saha kenarına geldi.

70' Oyuna girdikten sonra girdiği ilk pozisyonda Semih Kılıçsoy, sol çarprazdan vurduğu şutta topu yan ağlara gönderdi.

69' Beşiktaş'ta Rashica ceza sahası içinde yerde kaldı. Beşiktaşlılar penaltı pozisyondan penaltı bekledi.

68' Eyüpsor'da Shelvey, Saiz'ın yerine oyuna girdi.

66' Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Musrati yerine oyuna girdi.

65' Rafa Silva sağ çaprazdan ayak dışıyla bir vuruş yaptı top savunmadan geri döndü.

64' GOL | Emre Akbaba penaltıdan bulduğu gol ile skoru eşitledi.

62' Zorbay Küçük penaltı noktasını gösterdi ve Thiam'a gösterdiği sarı kartı iptal etti.

61' Mame Thiam'ın Beşiktaş ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyona hakem Zorbay Küçük kendisini aldatmaya yönelik hareket yaptığını düşündüğünden Thiam'a sarı kart verdi. VAR incelemesi tavsiyesi geldi.

58' Rafa Silva'nıın sağ kanattan açtığı etkili ortada ceza sahası içinde Joao Mario'nun kafa vuruşunda top dışarı gitti.

57' Beşiktaş sağ kanatta Rashica'nın ortasında Rafa Silva şık bir dokunuşla topu kaleye gönderdi. Top az farkla auta gitti.

56' Beşiktaş sağ kanattan gelişen atakta İmmobile topu ceza sahasının içine çevirdi. Eyüpspor savunması topu uzaklaştırdı.

54' Eyüpspor köşe vuruşu kullandı. Caner Erkinden etkili bir orta geldi. Ahmet Kutucu'nun kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.

53' Eyüpspor sağ kanattan gelişen atakta köşe vuruşu kazandı. Köşe vuruşunu paslaşarak kullandı.

50' Beşiktaş Joao Mario ile etkili geldi. Sol taraftan köşe vuruşu kazandı.

49' Immobile'nin müdahalesiyle Claro yerde kaldı.

47' Beşiktaş Gedson'a yapılan faul sonrası kendi yarı sahasından serbest vuruş kullandı

45' Karşılaşmanın ikinci yarısı başladı.

45' Karşılaşmanın ilk yarısı sona eriyor.

45' Karşılaşmanın ilk yarısına 4 dakika ilave ediliyor.

42' Mame Thiam'ın sakatlığı nedeniyle mücadele durdu.

39' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Arthur Masuaku'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Mame Thiam topu uzaklaştırmayı başarıyor.

34' Sol kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Arthur Masuaku'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Melih Kabasakal kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

33' Sol kanattan kazanılan korneri kullanan Arthur Masuaku'nun ceza alanına gönderdiği ortasında Fredrik Midtsjö kafayla topu uzaklaştırmayı başarıyor.

26' Eyüpspor'da Emre Akbaba ile sağ çaprazdan pozisyon buldu. Çektiği şut auta gitti.

24' Ciro Immobile, müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Berke Özer'i geçemedi.

21' Kosovalı oyuncu ceza sahasından şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

20' GOL | Milot Rashica Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydetti.

17' Samu Saiz, ceza sahası dışından köşeye çok sert vurdu; Mert Günok gole izin vermedi.

12' Mame Thiam, Uduokhai'den sıyrılıp karşı karşıya pozisyonda şutunu attı ancak Mert Günok'u geçemedi.

7' Eyüpsor Thiam ile soldan geldi. Paulista müdahale etti ve atağı kesti.

6' Sol taraftan Gedsonun attığı serbest vuruş üstten dışarı gitti.

5' Eyüpspor'da Robin Yalçın, Rafa'ya yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

4' Beşiktaş'ta Rafa Silva, Robin Yalçın'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Faul.

3' Hızlı gelişen Eyüpspor atağında Leo Dubois, ortasını yaptı. Kaleci Mert Günok çıktı ve tehlike büyümeden topu aldı.

2' Emre Akbaba'nın sağdan ceza sahasına gönderdiği topu Beşiktaş savunması karşıladı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.