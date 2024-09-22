Değişiklik talebi yapıldı: UEFA'dan şoke eden Beşiktaş hatası!

UEFA Avrupa Ligi sayfası, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt için stadyum bilgisinde "Şenol Güneş Spor Kompleksi" yazdı.

Değişiklik talebi yapıldı: UEFA'dan şoke eden Beşiktaş hatası!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.09.2024 - 13:37

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 26 Eylül Perşembe günü Ajax'la deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar iç sahadaki ilk maçını ise 3 Ekim Perşembe günü Eintracht Frankfurt'la oynayacak.

Bu karşılaşma öncesinde UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilerde stadyum ismi yanlış yazıldı. UEFA'nın sitesinde maçın oynanacağı yer olarak "Şenol Güneş Spor Kompleksi" gösterildi.

AVRUPA LİGİ FİNALİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda stadyumun isminin değiştirilmesi talep edildi. Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında, "2026 Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacağını daha önce açıkladığınız, Beşiktaş'ın Süper Lig maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu UEFA Avrupa Ligi'nde iç saha maçlarını oynayacağımız yerdir. Stadyum bilgilerindeki ismin acilen düzeltilmesini talep ederiz" denildi.

Beşiktaş'ın paylaşımı:

 


Etiketler: #beşiktaş #uefa avrupa ligi #eintracht frankfurt

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