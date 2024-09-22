Değişiklik talebi yapıldı: UEFA'dan şoke eden Beşiktaş hatası!
UEFA Avrupa Ligi sayfası, Beşiktaş - Eintracht Frankfurt için stadyum bilgisinde "Şenol Güneş Spor Kompleksi" yazdı.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında 26 Eylül Perşembe günü Ajax'la deplasmanda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar iç sahadaki ilk maçını ise 3 Ekim Perşembe günü Eintracht Frankfurt'la oynayacak.
Bu karşılaşma öncesinde UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgilerde stadyum ismi yanlış yazıldı. UEFA'nın sitesinde maçın oynanacağı yer olarak "Şenol Güneş Spor Kompleksi" gösterildi.
AVRUPA LİGİ FİNALİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK
Beşiktaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda stadyumun isminin değiştirilmesi talep edildi. Siyah-beyazlı kulübün paylaşımında, "2026 Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacağını daha önce açıkladığınız, Beşiktaş'ın Süper Lig maçlarını oynadığı Tüpraş Stadyumu UEFA Avrupa Ligi'nde iç saha maçlarını oynayacağımız yerdir. Stadyum bilgilerindeki ismin acilen düzeltilmesini talep ederiz" denildi.
Beşiktaş'ın paylaşımı:
Dear @UEFA,— Beşiktaş EN (@BesiktasEnglish) September 22, 2024
As you have already announced it for hosting the 2026 Europa League Final, Beşiktaş Stadium, or Tüpraş Stadium for Super Lig matches, is where we play our UEFA Europa League home matches. We kindly request that the name be fixed immediately. @EuropaLeague…
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