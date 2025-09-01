Beşiktaş, Vaclav Cerny transferinde mutlu sona ulaştı: İstanbul'a geliş tarihi duyuruldu!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
1.09.2025 13:23:00
Cumhuriyet Spor
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın 27 yaşındaki Çek oyuncu Vaclav Cerny transferi için Alman kulüp Wolfsburg ile anlaşığı kaydedildi. Siyah-beyazlı kulüp, Cerny'nin İstanbul'a geliş tarihini duyurdu.

Beşiktaş, uzun süredir gündeminde yer alan Vaclav Cerny transferinde mutlu sona ulaştı.

Beşiktaş, Cerny transferi için Wolfsburg ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlılar, Çek futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Siyah-beyazlılar, Vaclav Cerny'nin bu akşam 23.05'te İstanbul'da olacağını duyurdu.

MALİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş, Vaclav Cerny için 6-7 milyon Euro civarında bonservis ödeyecek. Siyah-beyazlılar, bonservis bedelini 2029 yılına dek taksitler halinde ödeyecek.

Geride kalan sezonu Rangers'ta kiralık olarak geçiren Cerny, İskoç temsilcisinde çıktığı 52 maçta 18 gol attı ve 9 asist yaptı.

