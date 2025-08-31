Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından... Beşiktaş'ta 2 ayrılık birden!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
31.08.2025 14:23:00
Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Jean Onana ve siyah beyazlıların genç futbolcusu Keny Arroyo'nun takımdan ayrılacağı iddia edildi.

Beşiktaş'ta takımdan ayrılacak isimlerle ilgili hareketli saatler yaşanıyor. Siyah-beyazlılarda kısa süre içinde iki ayrılık yaşanabilir.

Kadroda düşünülmeyen isimlerden Jean Onana ile son iki maçın kadrosunda yer almayan Keny Arroyo ayrılığa en yakın isimler.

Brezilya basınından UOL'de yer alan habere göre Beşiktaş ve Cruzeiro, Arroyo'nun transferi için prensip anlaşmasına vardı.

Cruzeiro'nun bu transfer için Beşiktaş'a 7 milyon Euro ödeyeceği ve anlaşmanın kısa süre içinde resmiyete kavuşmasının beklendiği ifade edildi.

Beşiktaş'a Independiente del Valle'den transfer olan Ekvadorlu futbolcu, 14 maçta forma giyerken 2 gol kaydetti.

KADROYA ALINMADI

Siyah-beyazlı takımın eski teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, UEFA Konferans Ligi'nde Lausanne ile oynanan rövanş maçının öncesinde Arroyo'nun kadroya alınmamasıyla ilgili, "Keny'nin kadroda olmaması disiplin açısından alınmış bir karardır" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın da Alanyaspor maçının kadrosuna genç futbolcuyu dahil etmedi.

ONANA, İTALYA YOLCUSU

Öte yandan Beşiktaş'ın kadroda düşünmediği isimlerden Jean Onana da kısa süre içinde İtalya'ya transfer olabilir.

Tuttomercato'nun haberine göre Onana'nın bugün İtalya'ya gideceği ve Genoa'nın Juventus'la oynayacağı maçı takip edeceği ifade edildi.

