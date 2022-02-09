Beşiktaş Valentin Rosier'in sağlık durumunu paylaştı

Süper Lig ekibi Beşiktaş, Fransız oyuncu Valentin Rosier'in sağlık durumu hakkında bilgilendirme yaptı.

cumhuriyet.com.tr
09 Şubat 2022 Çarşamba, 20:15
Beşiktaş Valentin Rosier'in sağlık durumunu paylaştı
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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda, 10 Şubat günü Göztepe'yi ağırlayacak olan Beşiktaş'ta, Valentin Rosier'den kötü haber geldi. 25 yaşındaki futbolcu Valentin Rosier'in sakatlık sebebiyle maç kadrosundan çıkarıldığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın bu akşam gerçekleştirdiği antrenman sonrasında, sağ uyluk iç ve arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Valentin Rosier, tedbir amacıyla Göztepe müsabakasının kadrosundan çıkarılmıştır. Valentin Rosier’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.


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