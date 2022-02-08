Beşiktaş Icrypex'te Bluiett ile yollar ayrıldı
Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nda ABD'li forvet Trevon Bluiett'in sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.
Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nda, ABD'li oyuncu Treven Bluiett ile yollar ayrıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın kadrosuna 2021-2022 sezonu başında dahil olan ABD'li basketbolcu Trevon Bluiett ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Trevon Bluiett'e hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Bluiett, ING Basketbol Süper Ligi'nde 13 maçta 21 dakika 52 saniye ortalama süre buldu. 28 yaşındaki oyuncu, 6.77 sayı, 3.23 ribaunt, 1.31 asist ortalamaları yakaladı.
İlgili Haberler
- Adana Demirspor, Beşiktaş'tan Gökhan Töre'yi istiyor
- Fenerbahçe ve Beşiktaş Okaka için yarışıyor
- Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran'dan hakeme tepki
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
- Habertürk canlı yayınında 'zam' kavgası
- Ücretsiz ve bayat ekmek kuyruğu
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
En Çok Okunan Haberler
- Beynimiz cümleleri nasıl anlıyor?
- Yüzeylerin şekli mikropların hareketini nasıl etkiliyor?
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı ile görüştü
- İşte görevden alınabilecek bakanlar
- Gerçekleri yazan gazetecilere hapis talebi
- '14 farklı hesaptan ölüm tehditleri alıyorum'
- Eski Galatasaraylı futbolcu kulübe geri döndü
- IŞİD sınırımıza kadar sızmış
- Arada ortaya çıkıyor, veresiyeleri kapıyor ve kayboluyor
- 'Zor oldu ama almayı başardık'