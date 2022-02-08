Beşiktaş Icrypex'te Bluiett ile yollar ayrıldı

08 Şubat 2022 Salı, 19:04

Beşiktaş Icrypex Erkek Basketbol Takımı'nda, ABD'li oyuncu Treven Bluiett ile yollar ayrıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın kadrosuna 2021-2022 sezonu başında dahil olan ABD'li basketbolcu Trevon Bluiett ile yollarımızı karşılıklı anlaşarak ayırmış bulunmaktayız. Trevon Bluiett'e hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

Bluiett, ING Basketbol Süper Ligi'nde 13 maçta 21 dakika 52 saniye ortalama süre buldu. 28 yaşındaki oyuncu, 6.77 sayı, 3.23 ribaunt, 1.31 asist ortalamaları yakaladı.