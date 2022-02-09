Şenol Güneş sessizliğini bozdu: Şu an Beşiktaş'ın bir hocaya ihtiyacı yok

09 Şubat 2022 Çarşamba, 09:33

Beşiktaş'ta iki şampiyonluk yaşadıktan sonra A Milli Takım'a giden ve gelecek sezon için Beşiktaş'ın teknik direktörü olacağı iddia edilen Şenol Güneş sessizliğini bozdu.

Çeşitli basın kuruluşlarında Şenol Güneş'in Başkan Ahmet Nur Çebi ile el sıkıştığı ve Gedson Fernandes transferinin onun isteği doğrultusunda yapıldığı iddia edildi.

"BEŞİKTAŞ'IN BİR HOCAYA İHTİYACI YOK"

Beşiktaş'ın eski yöneticisi, gazeteci Candaş Tolga Işık'a konuşan Şenol Güneş, "Benim yazılıp çizilenlerden ne haberim var ne de alakam... Ortada bir anlaşma filan yok. Ayrıca şu anda Beşiktaş’ın bir hocaya ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum" dedi.

Candaş Tolga Işık da Twitter hesabından, "Kendi fikrimi de yazayım, Şenol Hoca’yla 2 sene beraber çalıştık. Hoca’yı hem çok severim hem de Beşiktaş’a gelmesini çok isterim. Ama bildiğim kadarıyla Sn. Başkan’ın ve futbol yönetiminin önümüzdeki sezona dair çalışmalarında ilk etapta Şenol Güneş ismi yok" paylaşımını yaptı.

Öte yandan Işık, "Az önce Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile konuştum, 'Önümüzdeki sezon için Şenol Güneş ile bırakın anlaşmayı, sözleşme imzalamayı bir görüşmemiz bile olmadı...' dedi." ifadelerini kullandı.

Az Önce Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ile konuştum, "Önümüzdeki sezon için Şenol Güneş ile bırakın anlaşmayı, sözleşme imzalamayı bir görüşmemiz bile olmadı..." dedi. — Candaş Tolga Işık (@ctisik) February 8, 2022

Uzun yıllar Trabzonspor kalesini koruduktan sonra aktif futbol hayatını bitiren ve burada yardımcı antrenörlük yapan Şenol Güneş teknik direktör olarak sırasıyla Antalyaspor, Sakaryaspor, A Milli takım, Trabzonspor, FC Seoul, Trabzonspor ve Bursaspor'u çalıştırdı.

BEŞİKTAŞ İLE İKİ ŞAMPİYONLUK YAŞADI

2014-15 sezonunda geldiği Beşiktaş'ta iki yıl üst üste şampiyonluk yaşayan Şenol Güneş, 2016-2017 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nden yenilgisiz ve grup lideri çıkan siyah beyazlıların başındaydı. Ancak o sezonu Beşiktaş 5. sırada bitirdi. Şenol Güneş milli takım teknik direktörü oldu.

Pandemi nedeniyle 2021 yılında yapılan EURO 2020'ye Türkiye'yi götürmeyi başarsa da alınan kötü sonuçların ardından Güneş ile yollar ayrıldı.