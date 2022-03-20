Beşiktaş, Valerien Ismael ile son temasta
Beşiktaş teknik direktör, Valerien Ismael ile anlaşma aşamasına geldi. Fransız hoca, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'u çalıştırdı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Önder Karaveli'yi göreve getiren ve sezonu Karveli ile tamamlamayı düşünen Beşiktaş'ta, kötü gidişin ardından yeni teknik direktör adayı olarak Valerien Ismael'in adı öne çıktı.
Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın Fransız teknik adamla prensipte anlaştığı ve son kararı başkan Ahmet Nur Çebi'nin vereceği öğrenildi. Ahmet Nur Çebi'nin onaylaması halinde Valerian Ismael'in önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi planlanıyor.
46 yaşındaki teknik adam kariyerinde Apollon Smyrnis, LASK Linz, Barnsley ve West Bromwcih takımlarını çalıştırdı.
İlgili Haberler
- Spor Toto Süper Lig'de 31-35. hafta programları açıklandı
- Tomas, Göztepe'ye çare bulamadı! Göztepe 0-2 Alanyaspor
- Yeni Malatyaspor'da Sadık Çiftpınar kadro dışı bırakıldı
Video Haberler
- Murat Bakan: Nükleer için ellerini ovuşturan AKP, yıllar
- Boğaz'da kar bulutlarının etkileyici geçişi kameralarda
- Denizli’de çiftçi ve esnaftan traktörlü protesto
- Rusya'daki oğlunun ulaşamadığı anne evinde ölü bulundu
- Alkollü sürücüye Hamileyim diyen eşinin önünde saldırı
- Bayrampaşa'da 4 katlı binanın çatı katı alev alev yandı
- Bolu Dağı Tüneli'ndeki korkunç kaza anı ortaya çıktı
- Varank: Cumhurbaşkanımız dertlidir
- 2 araç kafa kafaya çarpıştı: 3 ölü, 6 yaralı
- Ukrayna'ya ilk kez 'Kinzal' atıldı
En Çok Okunan Haberler
- Evlat acısı evini sattırdı: 'Dayanacak gücüm kalmadı'
- İngiliz kulübün talipleri belli oldu!
- Kaymakamlıktan Orhan Aydın'a ret
- Hollanda Başbakanı Rutte Ankara'ya gidiyor
- ABD, Ukrayna’ya hangi silahları gönderecek?
- Yüzde 84'ü farklı düşünüyor
- Uzmanından 'uyku apnesi' uyarısı
- Çocuklarda sağlık 'dişten' başlıyor
- Sıvı Yağ Fiyatları Nereden Nereye Geldi?
- Şekerleme ve Alzheimer ilişkisi: Gündüz uykusuna dikkat