Beşiktaş, Valerien Ismael ile son temasta

Beşiktaş teknik direktör, Valerien Ismael ile anlaşma aşamasına geldi. Fransız hoca, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden West Bromwich Albion'u çalıştırdı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2022 Pazar, 11:53
Beşiktaş, Valerien Ismael ile son temasta
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Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ayrılığının ardından Önder Karaveli'yi göreve getiren ve sezonu Karveli ile tamamlamayı düşünen Beşiktaş'ta, kötü gidişin ardından yeni teknik direktör adayı olarak Valerien Ismael'in adı öne çıktı.

Siyah-beyazlıların sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın Fransız teknik adamla prensipte anlaştığı ve son kararı başkan Ahmet Nur Çebi'nin vereceği öğrenildi. Ahmet Nur Çebi'nin onaylaması halinde Valerian Ismael'in önümüzdeki hafta İstanbul'a gelmesi planlanıyor.

46 yaşındaki teknik adam kariyerinde Apollon Smyrnis, LASK Linz, Barnsley ve West Bromwcih takımlarını çalıştırdı.




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