Beşiktaş ve Başakşehir'in galibiyetlerinin ardından... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

Avrupa kupalarında 3. eleme turunda ilk maçlar oynanırken, UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş, St. Patrick's'i 4-1 yenerken, Başakşehir de Viking'i 3-1 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a konuk olan Fenerbahçe ise sahadan 2-1 yenik ayrılırken, Türk takımları haftayı 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.
Alınan bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde oluştu:
1- İngiltere: 94.839 puan
2- İtalya: 84.374 puan
3- İspanya: 78.703 puan
4- Almanya: 74.545 puan
5- Fransa: 67.748 puan
6- Hollanda: 60.616 puan
7- Portekiz: 54.566 puan
8- Belçika: 52.550 puan
9- Türkiye: 42.400 puan
10- Çekya: 39.200 puan
11- Yunanistan: 35.912 puan