Beşiktaş ve Başakşehir'in galibiyetlerinin ardından... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

8.08.2025 12:39:00
Beşiktaş ve Başakşehir'in Konferans Ligi'nde galip geldiği, Fenerbahçe'nin ise Şampiyonlar Ligi'nde Feyenoord'a yenildiği maçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi.

Avrupa kupalarında 3. eleme turunda ilk maçlar oynanırken, UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş, St. Patrick's'i 4-1 yenerken, Başakşehir de Viking'i 3-1 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a konuk olan Fenerbahçe ise sahadan 2-1 yenik ayrılırken, Türk takımları haftayı 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı. 

Alınan bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde oluştu:

1- İngiltere: 94.839 puan

2- İtalya: 84.374 puan

3- İspanya: 78.703 puan

4- Almanya: 74.545 puan

5- Fransa: 67.748 puan

6- Hollanda: 60.616 puan

7- Portekiz: 54.566 puan

8- Belçika: 52.550 puan

9- Türkiye: 42.400 puan

10- Çekya: 39.200 puan

11- Yunanistan: 35.912 puan

