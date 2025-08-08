Beşiktaş ve Başakşehir'in galibiyetlerinin ardından... İşte UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!

Avrupa kupalarında 3. eleme turunda ilk maçlar oynanırken, UEFA Konferans Ligi'nde Beşiktaş, St. Patrick's'i 4-1 yenerken, Başakşehir de Viking'i 3-1 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a konuk olan Fenerbahçe ise sahadan 2-1 yenik ayrılırken, Türk takımları haftayı 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle tamamladı.

Alınan bu sonuçların ardından UEFA ülke puanı sıralaması şu şekilde oluştu:

1- İngiltere: 94.839 puan

2- İtalya: 84.374 puan

3- İspanya: 78.703 puan

4- Almanya: 74.545 puan

5- Fransa: 67.748 puan

6- Hollanda: 60.616 puan

7- Portekiz: 54.566 puan

8- Belçika: 52.550 puan

9- Türkiye: 42.400 puan

10- Çekya: 39.200 puan

11- Yunanistan: 35.912 puan