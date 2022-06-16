Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Caleb Ekuban yarışı

İtalyan basını, Türkiye'de daha önce Trabzonspor forması da giyen Caleb Ekuban'a Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin transferde ilgi gösterdiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2022 Perşembe, 10:47
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Caleb Ekuban yarışı
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Gelecek sezon şampiyonluk mücadelesi verecek Beşiktaş, transfer çalışmalarında da atağa kalktı. Siyah-beyazlıların gündemine gelen son isim daha önce Trabzonspor'da da oynayan Caleb Ekuban oldu. Gelişmeyi İtalyan basını duyurdu.

EKUBAN'A BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE TALİP

Sky Sport İtalia'da yer alan habere göre; Ekuban'a İtalyan ekibi Speiza talip. Ayrıca futbolcuya Beşiktaş'ın yanı sıra Fenerbahçe de ilgi gösteriyor. 28 yaşındaki Ganalı golcü, geçen sezon Serie A'da 29 maçta 2 gol atarken, 2 de asist yaptı.

TRABZONSPOR'DA KAÇ GOL ATMIŞTI?

Güçlü bir fiziğe sahip olan Ekuban, Valerien Ismael'in de oyun sistemine uygun bir oyuncu olarak tanımlanıyor. Gana Milli Takımı ile de 13 maçta 3 gol kaydeden futbolcu, Trabzonspor'da 103 maçta 29 gol 15 asistlik katkı yapmıştı.

EKUBAN'IN GÜNCEL DEĞERİ

Genoa ile 30 Haziran 2024 tarihine kadar kontratı devam eden Ekuban, santrfor dışında forvet arkası ve sağ kanatta oynayabiliyor. Futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 1.8 milyon Euro olarak gösteriliyor.


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