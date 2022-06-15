Hatayspor, Recep Burak Yılmaz ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 26 yaşındaki stoper Recep Burak Yılmaz'ı kadrosuna kattı.

cumhuriyet.com.tr
15 Haziran 2022 Çarşamba, 22:34
Hatayspor, Recep Burak Yılmaz ile anlaştı
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Hatayspor, savunma oyuncusu Recep Burak Yılmaz'ı transfer etti.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon Yılport Samsunspor'da forma giyen Recep Burak Yılmaz ile 3 yıllık anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Samsunspor'da oynayan stoper Recep Burak Yılmaz, Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve Kulüp Başkanımız Nihat Tazearslan'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 3 yıllığına bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı. Recep Burak Yılmaz'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


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