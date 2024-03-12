Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tolgay Arslan, Avustralya'ya damga vurdu!
Avustralya A Ligi ekibi Melbourne City forması giyen Türk futbolcu Tolgay Arslan, başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Arslan, Melbourne City'nin WS Wanderers'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 golle yıldızlaştı.
Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan, 3 yıllık Udinese macerasının ardından Melbourne City'ye transfer olmuştu.
Kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Tolgay Arslan, gollerini sıralamaya devam ediyor.
SON MAÇTA 2 GOL ATTI
Tecrübeli futbolcu, Avustralya A Ligi'nin 21. haftasında Melbourne City'nin WS Wanderers'ı ağırladığı maçta 2 gollük katkı verdi.
İlk yarısı 4-0 biten maçın gol perdesini açan Tolgay Arslan 30 ve 32. dakikalarda fileleri sarsarak takımını öne geçirdi.
24 MAÇTA 15 GOLE KATKI
Tolgay Arslan ilk 11'de başladığı maçın 65. dakikasında oyundan alındı.
Bu sezon Melbourne ile 24 resmi maça çıkan Tolgay Arslan bu karşılaşmalarda 9 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.
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