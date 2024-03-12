Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tolgay Arslan, Avustralya'ya damga vurdu!

Avustralya A Ligi ekibi Melbourne City forması giyen Türk futbolcu Tolgay Arslan, başarılı performansı ile dikkatleri üzerine çekti. Arslan, Melbourne City'nin WS Wanderers'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 2 golle yıldızlaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 14:26
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin eski yıldızı Tolgay Arslan, Avustralya'ya damga vurdu!
Abone Ol google-news

Süper Lig'de Beşiktaş ve Fenerbahçe formaları giyen Tolgay Arslan, 3 yıllık Udinese macerasının ardından Melbourne City'ye transfer olmuştu.

Kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Tolgay Arslan, gollerini sıralamaya devam ediyor.

SON MAÇTA 2 GOL ATTI

Tecrübeli futbolcu, Avustralya A Ligi'nin 21. haftasında Melbourne City'nin WS Wanderers'ı ağırladığı maçta 2 gollük katkı verdi.

İlk yarısı 4-0 biten maçın gol perdesini açan Tolgay Arslan 30 ve 32. dakikalarda fileleri sarsarak takımını öne geçirdi.

24 MAÇTA 15 GOLE KATKI

Tolgay Arslan ilk 11'de başladığı maçın 65. dakikasında oyundan alındı.

Bu sezon Melbourne ile 24 resmi maça çıkan Tolgay Arslan bu karşılaşmalarda 9 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı.


tolgay arslan haberleri Melbourne City haberleri Avustralya A Ligi haberleri beşiktaş haberleri fenerbahçe haberleri

İlgili Haberler

TFF açıkladı: Galatasaray ile Fenerbahçe'den Süper Kupa kararı!

TFF açıkladı: Galatasaray ile Fenerbahçe'den Süper Kupa kararı!
Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçının hakemi belli oldu!

Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçının hakemi belli oldu!
Fenerbahçeli İsmail Yüksek hayalindeki takımı açıkladı: 'Gitmek isteyeceğim kulüp...'

Fenerbahçeli İsmail Yüksek hayalindeki takımı açıkladı: 'Gitmek isteyeceğim kulüp...'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Fenerbahçe, Pendikspor engelini 4 golle geçti! Fenerbahçe 4-1 Pendikspor

Fenerbahçe, Pendikspor engelini 4 golle geçti! Fenerbahçe 4-1 Pendikspor
İYİ Parti eski milletvekili Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı!

İYİ Parti eski milletvekili Ahmet Çelik kardeşi tarafından bıçaklandı!
Arda Güler, Orkun Kökçü, Enes Ünal... Avrupa'da oynayan milli yıldızlar haftaya damga vurdu!

Arda Güler, Orkun Kökçü, Enes Ünal... Avrupa'da oynayan milli yıldızlar haftaya damga vurdu!
Fatma Turgut’un sarsıcı itirafları: ‘Aldatıldım ve Aldattım!’

Fatma Turgut’un sarsıcı itirafları: ‘Aldatıldım ve Aldattım!’
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki: 'Şampiyonun kim olacağı...'

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki: 'Şampiyonun kim olacağı...'
Türkiye’nin AnadoluJet’i artık “AJet” adıyla yolcularını bekliyor

Türkiye’nin AnadoluJet’i artık “AJet” adıyla yolcularını bekliyor
Son Dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: 'Paradoks'

Son Dakika: Fenerbahçe'den Galatasaray'a cevap: 'Paradoks'
Bartın’da yürekleri ısıtan olay: Su kanalına düşen karaca kurtarıldı

Bartın’da yürekleri ısıtan olay: Su kanalına düşen karaca kurtarıldı