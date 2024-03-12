Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçının hakemi belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin kendi sahasında Union Saint-Gilloise'i ağırlayacağı maçın hakemi duyuruldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.03.2024 - 12:39
Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçının hakemi belli oldu!
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçının hakemi açıklandı.

14 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.

Nikola Dabanovic

Dabanovic'in yönettiği Türk takımlarının maçları şu şekilde:

28 Temmuz 2016: Ankaraspor 1-0 Nomme JK Kalju

16 Ağustos 2018: LASK Linz 2-1 Beşiktaş

11 Ağustos 2022: Slovacko 1-1 Fenerbahçe

16 Mart 2023: Sivasspor 1-4 Fiorentina


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