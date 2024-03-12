Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise maçının hakemi belli oldu!
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe'nin kendi sahasında Union Saint-Gilloise'i ağırlayacağı maçın hakemi duyuruldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise ile oynayacağı son 16 turu rövanş maçının hakemi açıklandı.
14 Mart Perşembe günü Kadıköy'de oynanacak maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek.
Nikola Dabanovic
Dabanovic'in yönettiği Türk takımlarının maçları şu şekilde:
28 Temmuz 2016: Ankaraspor 1-0 Nomme JK Kalju
16 Ağustos 2018: LASK Linz 2-1 Beşiktaş
11 Ağustos 2022: Slovacko 1-1 Fenerbahçe
16 Mart 2023: Sivasspor 1-4 Fiorentina
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