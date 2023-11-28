Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki maçlarının hakemleri belli oldu!
UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü deplasmanda Danimarka temsilcisi Nordsjaelland ile yapacağı maçta Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Right to Dream Park'ta oynanacak ve TSİ 23.00'te başlayacak mücadelede Pignard'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Aurelien Drouet ile Laurent Coniglio gerçekleştirecek.
Fransız Thomas Leonard ise maçın dördüncü hakemi olarak sahada yer alacak.
BEŞİKTAŞ'IN MAÇINA SLOVEN HAKEM
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu 5. haftasında 30 Kasım Perşembe günü Belçika temsilcisi Club Brugge ile yapacağı maçta Sloven hakem David Smajc görev alacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Tüpraş Stadı'nda oynanacak ve saat 20.45'te başlayacak maçta David Smajc'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden David Gabrovec ile Tomaz Cerne yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Sloven Dejan Balazic olacak.
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