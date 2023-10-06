UEFA Konferans Ligi'nde Türk hakemden tartışmalı karar
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ballkani ile Dinamo Zagreb arasında oynanan mücadelede yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel'in kaldırdığı ofsayt bayrağı gündem oldu.
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Ballkani ile Dinamo Zagreb arasında oynanan mücadeleyi Türk hakem Atilla Karaoğlan yönetirken yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Cevdet Kömürcü yaptı. VAR'da ise Hakan Ceylan görev alırken, AVAR olarak Koray Gençerler görev yaptı.
İLGİNÇ OFSAYT KARARI
Karşılaşmanın 44. dakikasında Ballkani'nin Almir Kryeziu ile bulduğu gol, yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel'in kaldırdığı ofsayt bayrağı sebebiyle gerekçesiyle geçerli sayılmazken, VAR'dan gelen uyarı sonrası gol geçerli sayıldı.
Pozisyonun tekrarı ekranlara yansıdığında Ballkani forması giyen oyuncunun açık bir şekilde ofsaytta olmadığı görülürken, yardımcı hakem Ceyhun Sesigüzel'in ofsayt bayrağını kaldırması gündem oldu.
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