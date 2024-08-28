Nihat Kahveci'den 2 Galatasaraylıya tepki: 'Fiyasko'
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleştiği Young Boys'a elenerek yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Nihat Kahveci, sarı-kırmızılı takımın 1-0 mağlup olduğu Young Boys mücadelesini değerlendirdi.
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında sahasında Young Boys'a 1-0 mağlup olduğu maçı Nihat Kahveci değerlendirdi.
Galatasaray'ın başlangıç planının doğru olduğunu söyleyen Nihat Kahveci, Kontraspor YouTube kanalında şu ifadeleri kullandı:
"Bazı oyuncular gerekeni yapmadı. Sara'nın ileride birçok top kaybetmesi, Torreira'nın dönen toplarda yalnız kalması, ilk yarıda rakibin öndeki oyuncularına gereken müdahalelerin yapılmaması, Köhn'ün ilk yarı çok kötü oynaması..."
"Batshuayi ilk yarıda Icardi'ye göre daha hareketliydi. Kerem Aktürkoğlu ilk yarıda etkisizdi, ikinci yarıdada gerekli olmayan çalım denemeleri yaptı. Berkan Kutlu oyuna girdikten sonra çok iyi işler yaptı. Bana göre Derrick Köhn’den çok çok daha iyi oynadı."
"Galatasaray'ı bu kadar kötü beklemiyordum" diyen Kahveci, "Tek kelimeyle yazık. Savunulacak hiçbir tarafı yok. İki maçta 4 gol yiyip 17 tane pozisyon verilmez. Galatasaray bu takımı elemeliydi. Bu maç bir kişiye yazmaz. Bu mağlubiyet başkanından malzemecisine kadar herkese yazar" şeklinde konuştu.
Gabriel Sara ve Elias Jelert'in performanslarını eleştiren Nihat Kahveci şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray, Elias Jelert ve Gabriel Sara'yı transfer etmese bundan daha da kötü oynamazdı. Geçen seneki kadro olsa Galatasaray daha iyi oynardı. Jelert ve Sara, Galatasaray’ya ne verdi mesela? Resmen transfer fiyaskosu. Ben Galatasaray’a yakıştıramadım."
Türk kulüplerinin borçlara rağmen yüksek bedelli kadrolar kurduğunu, buna karşın Avrupa'da başarı gelmediğini aktaran Kahveci, "250-230 milyon euroluk takım kurduk Şampiyonlar Ligi’nde yokuz. Niye kuruyoruz o zaman bu kadar pahalı takımları? Bu kadar borç varken niye kuruyoruz? Her sene Real Madrid’i destekleyelim, her sene kupayı da alıyor hiç stres yaşamayalım. Allah’tan seneye şampiyon olan takım direkt gidiyor" dedi.
Nihat Kahveci bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Türk takımının olmadığını yineledi ve "Artık Arda Güler'li Real Madrid'i destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.
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