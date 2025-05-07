Beşiktaş ve Galatasaray'dan TFF ve MHK'ye ortak tavır!

Yayınlanma: 07.05.2025 - 17:27

Güncelleme: 07.05.2025 - 17:27

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde özel bir görüşmede bir araya geldi.

A Spor'un haberine göre, buluşmanın ana gündem maddeleri TFF ve MHK'nin aldığı kararlar ve hakem yönetimlerine duyulan memnuniyetsizlik oldu.

İki başkan, bu konularda benzer endişelere sahip olduklarını ifade ederken, kulüplerinin çıkarlarını korumak adına ortak hareket etme konusunda mutabakata vardı.