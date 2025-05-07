Beşiktaş ve Galatasaray'dan TFF ve MHK'ye ortak tavır!
Beşiktaş ve Galatasaray, son dönemde Türkiye Futbol Federasyonu ile Merkez Hakem Kurulu'na yönelik artan rahatsızlıklarını ortak bir zeminde değerlendirme kararı aldı.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, geçtiğimiz günlerde özel bir görüşmede bir araya geldi.
A Spor'un haberine göre, buluşmanın ana gündem maddeleri TFF ve MHK'nin aldığı kararlar ve hakem yönetimlerine duyulan memnuniyetsizlik oldu.
İki başkan, bu konularda benzer endişelere sahip olduklarını ifade ederken, kulüplerinin çıkarlarını korumak adına ortak hareket etme konusunda mutabakata vardı.
Etiketler: #TFF #beşiktaş #galatasaray #MHK
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