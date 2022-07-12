Beşiktaş-Viktoria Plzen maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

12 Temmuz 2022 Salı, 09:54

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen yeni sezon öncesi hazırlıklarına devam eden Beşiktaş bugün Çekya ekibi Viktoria Plzen ile kozlarını paylaşacak. İlk hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1 yenen siyah-beyazlılar, 2'de 2 yapmayı amaçlıyor.

BEŞİKTAŞ - PLZEN MAÇI HANGİ KANALDA?

Bilindiği üzere Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş, Avusturya'nın Bad Haring bölgesinde kamp yapıyor. Beşiktaş - Plzen karşılaşması siyah-beyazlıların kamp yaptığı bölgeye 12 kilometre uzaklıkta bulunan Kufsfein Arena'da oynanacak. Saat 17:00'de başlayacak maç D-Smart 77. Kanal Spor Smart'tan naklen yayımlanacak.

TAKIMDA MAÇ ÖNCESİ SON DURUM

Siyah-beyazlılarda yeni transferlerden Jackson Muleka ile Wout Weghorst son antrenmanda arkadaşlarıyla kondisyon çalışması yaptı. İki futbolcu kalan bölümde bireysel program dahilinde çalıştı. Josef de Souza sakatlığı sebebiyle antrenmana katılamazken, üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren Emirhan İlkhan takımdan ayrı şekilde hazırlık yaptı.

BEŞİKTAŞ'IN HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

9 Temmuz Cumartesi:

Beşiktaş 2-1 Werder Bremen (Tivoli Stadı)

12 Temmuz Salı:

17.00 Beşiktaş-Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

15 Temmuz Cuma:

19.00 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)

23 Temmuz Cumartesi:

20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı:

20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)