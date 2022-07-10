Romain Saiss: "Parayı değil Beşiktaş'ı seçtim!"
Premier Lig ekibi Wolverhampton'dan Beşiktaş'a transfer olan Romain Saiss, Avusturya kampımda konuştu. Deneyimli stoper oyuncusu, "Ben tutkuyu seçtim. Para hiçbir zaman önceliğim değildi" dedi.
Beşiktaş'ın yeni transferi Romain Saiss, siyah-beyazlıların Avusturya kampında açıklamalarda bulundu.
Sabah'a konuşan 32 yaşındaki Faslı stoper, "Elimden gelenin en iyisini yapacağıma söz veriyorum. Taraftarımız her maç savaşacağımızdan emin olabilir. Burayı daha da büyütmeye geldim. Şampiyonluk hedeflerine ulaşacağımız konusunda inancım tam. Başka ülkelerden daha iyi teklifler geldi. Yerimde bir başkası olsa onları değerlendirebilirdi. Ben tutkuyu seçtim. Para hiçbir zaman önceliğim değildi. Çok doğru bir tercihte bulunduğumu düşünüyorum" dedi.
İngiltere Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da geçtiğimiz sezon 32 maçta süre alan Saiss, 3 gol kaydetti.
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