Beşiktaş'ta Emre Bilgin güven verdi
Alman ekip Werder Bremen ile oynanan hazırlık maçında Beşiktaş kalesini koruyan Emre Bilgin, başarılı performansıyla dikkati çekti. Genç kaleci Bilgin, hırslı bir görüntü çizdi.
Yeni sezonda Beşiktaş'ın kale mevkisinde rekabet büyük olacak. Siyah-beyazlı takımda rekabete katılacak isimlerden biri de Emre Bilgin olacak. Bilgin, Werder Bremen maçında gösterdiği performans ile güven verdi.
Geçen sezon mecburi olarak kaleye geçtiği 3 maçta da başarılı bir performans sergileyen Emre Bilgin, siyah-beyazlıların karşılaştığı Werder Bremen maçında şans buldu.
GOLE İZİN VERMEDİ
Son 30 dakikada kaleyi devralan 18 yaşındaki eldiven hırslı bir görüntü çizdi. 89. dakikada Füllkrug'un arka direkte net bir kafa vuruşunda gole izin vermeyen Emre Bilgin dikkatleri de üstüne çekti.
GEÇEN SEZON DA İYİ SİNYALLER VERDİ
Beşiktaş'ın şu anki kadrosunda Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran ve Emre Bilgin bulunuyor. Emre Bilgin, geçen sezon 270 dakika süre almış ve 11 kurtarışa imza atmıştı.
Video Haberler
- Yasağa rağmen havuza girdi: Ya boğulacağız ya yüzeceğiz
- Asansörde mahsur kalma sonrası ölüm
- Balkonda uyurken cep telefonu ve ayakkabısı çalındı
- Sürücüsü olmayan otomobil 35 metre kaydı
- Bariyerlere çarptı, karşı şeride geçip devrildi
- İstanbul'da kalanlar Şile'ye akın etti
- 6 elektrikli bisiklet çaldı, 7'ncisinde yakalandı
- Bayram sakinliğini fırsat bildiler: 80 bin TL'lik vurgun
- Feci kaza: Motosiklet otomobile saplandı!
- Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti
En Çok Okunan Haberler
-
- Minibüste 'açık kapı' faciası: Yolcu hayatını kaybetti
- Hıncal Uluç'tan kötü haber
- İstanbul Valisi'nin fotoğrafı tartışma yarattı
- İstanbul ve Ankara arasında 'Peker' trafiği
- Katar'daki Dünya Kupası'nda seks yasağı!
- Ünlü iş insanı ve eşi yaşamını yitirdi
- Bayram dedikodusuna jet yanıt geldi
- İmamoğlu'ndan 'sel' tweeti
- Mahkeme o görüntüyü neden izlemedi?
- Erdoğan ayrıntısı: Kritik eşiğin altında