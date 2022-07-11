Beşiktaş'ta Emre Bilgin güven verdi

11 Temmuz 2022 Pazartesi, 11:11

Yeni sezonda Beşiktaş'ın kale mevkisinde rekabet büyük olacak. Siyah-beyazlı takımda rekabete katılacak isimlerden biri de Emre Bilgin olacak. Bilgin, Werder Bremen maçında gösterdiği performans ile güven verdi.

Geçen sezon mecburi olarak kaleye geçtiği 3 maçta da başarılı bir performans sergileyen Emre Bilgin, siyah-beyazlıların karşılaştığı Werder Bremen maçında şans buldu.

GOLE İZİN VERMEDİ

Son 30 dakikada kaleyi devralan 18 yaşındaki eldiven hırslı bir görüntü çizdi. 89. dakikada Füllkrug'un arka direkte net bir kafa vuruşunda gole izin vermeyen Emre Bilgin dikkatleri de üstüne çekti.

GEÇEN SEZON DA İYİ SİNYALLER VERDİ

Beşiktaş'ın şu anki kadrosunda Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Utku Yuvakuran ve Emre Bilgin bulunuyor. Emre Bilgin, geçen sezon 270 dakika süre almış ve 11 kurtarışa imza atmıştı.