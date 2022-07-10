Beşiktaş, Vodafone Park'ı yeni sezona hazırlıyor
Sezon bitiminde çimleri sökülen Vodafone Park'ta çimler serildi ve hibrit çakma işlemi yoğun bir hızla sürüyor. Hedef 7-8 Ağustos'ta oynanacak olan Kayserispor maçına yetiştirmek.
Geçen sezon teknik ekiplerin ve futbolcuların şikayetçi olduğu Vodafone Park'ın çimleri baştan aşağıya değişti. Sezonun bitimiyle birlikte zemine kazmayı vuran Beşiktaş, yeni sezonda hiçbir bahaneye yer bırakmayacak şekilde stat çimlerini yeniliyor.
Zemine serilen çimlere hibrit çakma işleminin son aşamaya geldiği statta, bütün işlemlerin tamamlanması ve Kayserispor ile 7-8 Ağustos'ta oynanması beklenen sezonun açılış maçına yetişmesi bekleniyor.
İLK KEZ KAPSAMLI BAKIM
Yeni sezonda takımın hücum, orta saha ve savunmasında büyük bir değişime giden ve şampiyonluk hazırlığı yapan siyah-beyazlılar, 2-3 transfer daha yapıp yeni sezona her anlamda hazır olma hesabı içinde.
Vodafone Park'ın inşasından sonra stat zemini hibrit çim döşenmiş ancak daha sonra bu ölçüde bir bakım yapılmamıştı. Yeni çim serme ve hibrit çakma işlemlerinin Beşiktaş'a maliyetinin 2 milyon TL'yi geçtiği belirtiliyor.
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